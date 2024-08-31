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روسيا تستعين بلواء الدببة.. ماذا تعرف عنه؟

عنصر من لواء الدببة الروسي | من المصدر
عنصر من لواء الدببة الروسي | من المصدر
السبت، 31-08-2024 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   غادر مرتزقة روس بوركينا فاسو التي كانوا قد تمركزوا فيها مؤخرا، وعادوا للدفاع عن مدينة كورسك الروسية التي تتعرض لهجوم تشنه القوات الأوكرانية، حسبما قال قائد مجموعتهم لوكالة فرانس برس.

وأكد قائد لواء "الدببة" فيكتور يرمولاييف في مقابلة عبر تطبيق تلغرام الجمعة تقريرا أوردته صحيفة لوموند الفرنسية أفاد بأن بعضا من عناصره عادوا للقتال في روسيا.

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وقال القائد الملقب "جيداي"، "رأينا أن الأوكرانيين اختاروا الحرب. الحرب مهنتنا (...) لا يوجد شرف للمقاتل الروسي أعظم من الدفاع عن الوطن الأم".

 

قبل أيام، أشار لواء "الدببة" على تطبيق تلغرام إلى أنه "بسبب الأحداث الأخيرة، يعود اللواء إلى شبه جزيرة القرم" التي ضمتها روسيا عام 2014.


بعد أشهر من التراجع في مواجهة تقدم القوات الروسية في شرق أراضيها، نقلت أوكرانيا القتال إلى الأراضي الروسية عندما شنت في السادس من أغسطس هجوما غير مسبوق على نطاق واسع في منطقة كورسك الحدودية.

 
gnews

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