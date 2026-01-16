روسيا تسجل نظاما سريعا للكشف عن فيروس إيبولا

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل نظام اختبار جديد للكشف عن فيروس إيبولا، يتيح الحصول على نتائج دقيقة خلال أقل من ساعة باستخدام عينات من الدم أو اللعاب.

