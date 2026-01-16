الجمعة 2026-01-16 02:43 م

روسيا تسجل نظاما سريعا للكشف عن فيروس إيبولا

الجمعة، 16-01-2026 02:06 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل نظام اختبار جديد للكشف عن فيروس إيبولا، يتيح الحصول على نتائج دقيقة خلال أقل من ساعة باستخدام عينات من الدم أو اللعاب.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن النظام الجديد يمثل تطوراً مهماً في قدرات التشخيص السريع للأمراض الخطرة، مشيرة إلى أن التقنية المعتمدة تعزز الجاهزية الصحية وتسهم في الاستجابة المبكرة ومنع انتشار العدوى، ضمن منظومة الأمن الصحي الوطنية.

 
 


