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روسيا: تسجيل انخفاض في الاحتياطات الأجنبية

علم روسيا
روسيا
 
السبت، 26-07-2025 12:39 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة، عن انخفاض احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي إلى 683.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.6 مليار دولار خلال أسبوع واحد فقط.

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وقال البنك المركزي الروسي في بيان صحفي :" "إن الاحتياطيات الدولية خلال الأسبوع الأخير من تموز لعام 2025 بلغت 683.7 مليار دولار أميركي، بعد أن انخفضت بمقدار 1.6 مليار دولار أميركي، أو 0.2%، ويرجع ذلك أساساً إلى إعادة التقييم السلبية".

 
 
gnews

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