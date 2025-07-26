روسيا: تسجيل انخفاض في الاحتياطات الأجنبية

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة، عن انخفاض احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي إلى 683.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.6 مليار دولار خلال أسبوع واحد فقط.

اضافة اعلان