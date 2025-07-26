روسيا: تسجيل انخفاض في الاحتياطات الأجنبية

وقال البنك المركزي الروسي في بيان صحفي :" "إن الاحتياطيات الدولية خلال الأسبوع الأخير من تموز لعام 2025 بلغت 683.7 مليار دولار أميركي، بعد أن انخفضت بمقدار 1.6 مليار دولار أميركي، أو 0.2%، ويرجع ذلك أساساً إلى إعادة التقييم السلبية".
-
أخبار متعلقة
-
الإمارات ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
أعلى محكمة بفرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد
-
روسيا: إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي في المرحلة النهائية للمفاوضات
-
فرنسا ترد على منتقدي خطتها للاعتراف بفلسطين
-
بيان قطري مصري بخصوص المفاوضات
-
جامعة الدول العربية تؤكد دعمها المتواصل للشباب والرياضيين العرب
-
الكرملين: حل الدولتين أساس تسوية القضية الفلسطينية
-
أميركا وفرنسا وسوريا يصدرون بياناً مشتركاً بعد اجتماع باريس