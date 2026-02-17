الثلاثاء 2026-02-17 10:14 ص

روسيا تسقط أكثر من 150 مسيّرة أوكرانية ليلا

قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إنها أسقطت ليلا أكثر من 150 مسيّرة أوكرانية كانت تستهدف مناطق عدة من بينها منطقة البحر الأسود، وذلك قبل ساعات من استئناف مفاوضات بين كييف وموسكو وواشطن في جنيف.


ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع "ليل السابع عشر من شباط، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 151 مسيرة"، منها 38 في منطقة القرم و50 في منطقة البحر الأسود و29 في منطقة بحر آزوف.

وقال ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول على ضفاف البحر الأسود، والواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 "كانت هذه واحدة من أطول الهجمات في الآونة الأخيرة".

وأضاف أن هذه الغارات أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى من بينهم طفل.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود الروسية والأوكرانية والأميركية الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات بهدف التوصل إلى حل ينهي حربا مستمرة منذ أربع سنوات في أوكرانيا.
 
 


