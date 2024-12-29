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روسيا.. تشغيل أول محطة لتوليد الطاقة من النفايات المنزلية

ت
أرشيفية
الأحد، 29-12-2024 12:31 م

الوكيل الإخباري- أفادت مؤسسة روستيخ الحكومية الكبرى، بأن مجموعة شركات RT-Invest (التابعة للمؤسسة) قامت بتشغيل أول محطة للطاقة في روسيا تستخدم النفايات المنزلية المعاد تدويرها.

وقالت المؤسسة في بيانها اليوم الأحد: "تم تشغيل أول محطة للطاقة من بين خمس محطات مخصصة لمعالجة وتوليد الطاقة من النفايات، قامت بتشييدها مجموعة شركات RT-Invest في منطقة فوسكريسينسك (بجنوب شرق مقاطعة موسكو).

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وأشارت إلى أن هذه المحطة جاهزة لاستقبال النفايات وتدويرها، وستصل إلى طاقتها التصميمية الكاملة في الربع الأول من عام 2025.

وذكر البيان أن المحطة تستطيع معالجة 700 ألف طن من النفايات المنزلية سنويا - ما يسمى بـ "المخلفات" المتبقية بعد الفرز وغير المناسبة لإعادة التدوير. وستنتج 520 مليون كيلو وات/ساعة من الطاقة الخضراء سنويا، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لـ 80 ألف شخص.

 

RT

 
gnews

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