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روسيا تشن هجمات دامية على كييف بالصواريخ والمسيّرات

حريق في مبنى سكني تضرر إثر ضربات صاروخية روسية على كييف
حريق في مبنى سكني تضرر إثر ضربات صاروخية روسية على كييف
 
الخميس، 02-07-2026 07:30 ص
الوكيل الإخباري-   هزت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة كييف في وقت مبكر من صباح الخميس، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بعدما حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي من أن موسكو تستعد لشن "هجوم ضخم".اضافة اعلان


وتواصل روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية بما فيها كييف، منذ بدء غزوها للدولة المجاورة في شباط 2022 والذي تحول إلى الصراع الأكثر فتكا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاء هذا الهجوم بعد تحذير أطلقه سلاح الجو الأوكراني من اقتراب صواريخ بالستية من العاصمة، وعقب قطع زيلينسكي زيارته لدبلن الأربعاء بعد تلقيه تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعد لشن ضربة وشيكة على بلاده.

وسمع صحافيون في وسط كييف وشرقها دوي أكثر من 12 انفجارا وشاهدوا سكانا، بعضهم برفقة أطفال وحيوانات أليفة، يهرعون نحو محطات المترو التي تستخدم كملاجئ.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاتشنكو على تلغرام إن "حصيلة قتلى الهجوم الروسي ارتفعت إلى 8 أشخاص" فيما أصيب 25 شخصا آخر، بينهم أطفال، مستنكرا التعمد الواضح في استهداف المناطق السكنية والمدنيين.

وأظهرت صور نشرها جهاز الطوارئ الأوكراني عقب الهجمات دمارا كبيرا لحق بمجمع سكني.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "كييف تتعرض لقصف بالصواريخ البالستية والمسيّرات، ودوي الانفجارات يسمع في كل أنحاء المدينة".

وأسفرت الضربات عن مقتل شخص واحد وإصابة 11 آخرين، وفق ما أعلنه رئيس البلدية وسلطات المدينة في بيانين منفصلين عبر تلغرام.
 
 


gnews

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