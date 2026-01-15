الخميس 2026-01-15 11:52 ص

روسيا تطرد دبلوماسي بريطاني تتهمه بالتجسس

الكريملين
الكريملين
 
الخميس، 15-01-2026 11:16 ص
الوكيل الإخباري-   قالت روسيا الخميس إنها أمرت بطرد دبلوماسي بريطاني من البلاد بعد اكتشاف جهاز الأمن الاتحادي (إف.إس.بي) أنه جاسوس.اضافة اعلان


وذكر جهاز الأمن الاتحادي، وهو الخلف الرئيسي لجهاز المخابرات السوفيتي السابق (كيه.جي.بي)، اسم الدبلوماسي البريطاني، وقال إنه كان يعمل متخفيا لصالح جهاز المخابرات البريطاني.

ومنحت السلطات الدبلوماسي مهلة أسبوعين لمغادرة روسيا.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال البريطاني في روسيا للاحتجاج على الوضع.

وقالت الوزارة "جرى التشديد مجددا على أن موسكو لن تتسامح مع أنشطة ضباط المخابرات البريطانيين غير المعلنين في روسيا".
 
 


