روسيا تطلب توضيحات حول مهلة ترامب لعقد اتفاق سلام مع أوكرانيا

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي:"موسكو تريد فهم دوافع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا، بشأن مهلة 50 يوماً التي صرح عنها في الأمس من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية والتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا".
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