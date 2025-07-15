روسيا تطلب توضيحات حول مهلة ترامب لعقد اتفاق سلام مع أوكرانيا

10:58 م

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده طلبت توضيحات بشأن المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلاده من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعقد اتفاق سلام مع أوكرانيا، أو مواجهة عقوبات اقتصادية جديدة. اضافة اعلان





وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي:"موسكو تريد فهم دوافع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا، بشأن مهلة 50 يوماً التي صرح عنها في الأمس من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية والتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا".

