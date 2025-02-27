روسيا تعبر عن قلقها جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن قلق موسكو العميق جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمواقع عسكرية ومدنية في سوريا، مبينة أن الغارات الجوية الإسرائيلية تزيد من حدة التصعيد في المنطقة.

اضافة اعلان