روسيا تعبر عن قلقها جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي :" موسكو تشير إلى أن الهجمات الإسرائيلية على أهداف مدنية وعسكرية في سوريا تثير القلق العميق، وتؤدي إلى تدهور الأوضاع وتصعيدها في المنطقة، يجب الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول في المنطقة".
-
أخبار متعلقة
-
السعودية تدين قصف قوات الاحتلال مناطق في سوريا
-
الاتحاد الأوروبي ينوي إعادة جورجيا إلى "مسار الديمقراطية" بأي ثمن
-
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة بمقاطعة كورسك
-
تركيا تعلن تعيين ملحق عسكري لها في سوريا
-
أستراليا تطلق صاروخا من جيل جديد إلى الفضاء
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 39 قتيلاً
-
لأول مرة .. تحذير عسكري إسرائيلي رفيع المستوى من حملة عسكرية مصرية
-
إيلون ماسك نجم الاجتماع الأول لحكومة ترامب