 
الخميس 2025-02-27 06:51 م
 

روسيا تعبر عن قلقها جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا

علم روسيا
روسيا
الخميس، 27-02-2025 06:33 م

الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن قلق موسكو العميق جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمواقع عسكرية ومدنية في سوريا، مبينة أن الغارات الجوية الإسرائيلية تزيد من حدة التصعيد في المنطقة.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي :" موسكو تشير إلى أن الهجمات الإسرائيلية على أهداف مدنية وعسكرية في سوريا تثير القلق العميق، وتؤدي إلى تدهور الأوضاع وتصعيدها في المنطقة، يجب الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول في المنطقة".

 
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