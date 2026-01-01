الخميس 2026-01-01 07:16 م

روسيا تعتزم بناء محطة طاقة على سطح القمر

الخميس، 01-01-2026 07:05 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الفضاء الروسية، اليوم الخميس، عزمها إنشاء محطة طاقة على سطح القمر بحلول عام 2036، في إطار جهودها لدعم البرامج القمرية وتعزيز التعاون الفضائي الدولي.

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي، أن المشروع يهدف إلى تزويد البرنامج القمري بالطاقة اللازمة لتشغيل المركبات الجوالة، والمراصد العلمية، والبنية التحتية لمحطة الأبحاث الدولية المشتركة مع الصين، معتبرة أن الخطوة تمثل مرحلة محورية في تطوير مشاريع استكشاف طويلة الأمد وتعزيز القدرات العلمية والتقنية في الفضاء القمري.

 

بترا

 
 


