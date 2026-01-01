روسيا تعتزم بناء محطة طاقة على سطح القمر

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي، أن المشروع يهدف إلى تزويد البرنامج القمري بالطاقة اللازمة لتشغيل المركبات الجوالة، والمراصد العلمية، والبنية التحتية لمحطة الأبحاث الدولية المشتركة مع الصين، معتبرة أن الخطوة تمثل مرحلة محورية في تطوير مشاريع استكشاف طويلة الأمد وتعزيز القدرات العلمية والتقنية في الفضاء القمري.
