الوكيل الإخباري- أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا تعتزم فتح سفارات في عدد من الدول الإفريقية.



وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة "تاس"، نشر يوم الأربعاء: "لقد فتحنا سفارة في بوركينا فاسو. والآن سنفتح سفارة في مالابو بغينيا الاستوائية، والسفير قد وصل إلى هناك".



وتابع: "ولدينا أيضا قائمة من الدول التي كانت (السفارات) فيها مغلقة".

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وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث عن الخطط لفتح السفارة في فريتاون في سيراليون.



وأعرب بوغدانوف كذلك عن أمله في فتح سفارة روسية في جوبا بجنوب السودان، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق على ذلك في وقت سابق، لكن "هذا لم يحدث لأسباب مختلفة".



يذكر أن روسيا فتحت سفارة في بوركينا فاسو في أواخر عام 2023، وأعلنت الخارجية في وقت سابق عن الخطط لفتح سفارات في المزيد من الدول قريبا.

RT