روسيا تعلن إسناد قوات النظام في إدلب وحماة وحلب

12:09 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الروسي أنه يساعد قوات النظام السوري في صد هجمات فصائل المعارضة في الشمال السوري. اضافة اعلان





وقال الجيش الروسي -في بيان مقتضب على موقعه- إن "الجيش العربي السوري، بمساعدة من القوات الجوية الروسية، يواصل عمليته الهادفة إلى صد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب".