 
الإثنين 2024-12-02 01:40 ص
 

روسيا تعلن إسناد قوات النظام في إدلب وحماة وحلب

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 02-12-2024 12:09 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الروسي أنه يساعد قوات النظام السوري في صد هجمات فصائل المعارضة في الشمال السوري.اضافة اعلان


وقال الجيش الروسي -في بيان مقتضب على موقعه- إن "الجيش العربي السوري، بمساعدة من القوات الجوية الروسية، يواصل عمليته الهادفة إلى صد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب".
 
gnews

أحدث الأخبار

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس: نتصدى لاقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس

المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد

عربي ودولي الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

مدينة كييف

عربي ودولي إنذار بخطر الهجوم الجوي في معظم مناطق أوكرانيا

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تنشر تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 في الجريدة الرسمية

ارشيفية

عربي ودولي روسيا تعلن إسناد قوات النظام في إدلب وحماة وحلب

إربد

أخبار محلية نشاطات شبابية في المفرق وإربد

أشخاص يسيرون أمام موقع مدمر في سوريا

عربي ودولي وزارة الصحة السورية: منظومة الإسعاف والطوارئ في حلب تستأنف عملها بعد خروجها عن الخدمة

تعبيرية

أخبار محلية نشر تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في الجريدة الرسمية



 




الأكثر مشاهدة