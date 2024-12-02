روسيا تعلن إسناد قوات النظام في إدلب وحماة وحلب

وقال الجيش الروسي -في بيان مقتضب على موقعه- إن "الجيش العربي السوري، بمساعدة من القوات الجوية الروسية، يواصل عمليته الهادفة إلى صد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب".
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