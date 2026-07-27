روسيا تعلن استهداف سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف الأوكراني

وصعدت روسيا وأوكرانيا نشاطهما العسكري في البحر الأسود وبحر آزوف والمناطق المحيطة بهما في الأسابيع القليلة الماضية، حيث هاجم كل طرف عشرات السفن، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن شحن.
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