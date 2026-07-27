روسيا تعلن استهداف سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف الأوكراني

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن القوات الروسية قصفت سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

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