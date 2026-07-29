روسيا: تعليق حركة الطيران بعدد من مطارات موسكو

09:21 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي، اليوم الأربعاء، فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار جوكوفسكي الدولي وعدد من المطارات المحلية في العاصمة موسكو، ضمن إجراءات احترازية تستهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية وتنظيم حركة الرحلات. اضافة اعلان





وقالت الوكالة الروسية للنقل الجوي، في بيان، إن القيود تشمل تعليقاً مؤقتاً لعمليات الإقلاع والهبوط في المطار، مؤكدة أن الإجراءات ستظل سارية حتى زوال الأسباب التي استدعت فرضها واستئناف الحركة الجوية بصورة آمنة.





