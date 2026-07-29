روسيا: تعليق حركة الطيران بعدد من مطارات موسكو

وقالت الوكالة الروسية للنقل الجوي، في بيان، إن القيود تشمل تعليقاً مؤقتاً لعمليات الإقلاع والهبوط في المطار، مؤكدة أن الإجراءات ستظل سارية حتى زوال الأسباب التي استدعت فرضها واستئناف الحركة الجوية بصورة آمنة.
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