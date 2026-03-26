روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن فرض حظر على تصدير بعض أنواع الأسمدة الزراعية في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط ولضمان استمرار إمداد السوق الروسية.





وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"تتزايد مخاطر انقطاع إمدادات الأسمدة، مع تواصل الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي ثلث تجارة الأسمدة العالمية، مما يعقد سلاسل التوريد ويزيد من ارتفاع التكاليف، لذلك قررت روسيا فرض حظر على تصدير بعض أنواع الأسمدة ومن بينها الأسمدة النيتروجينية لضمان استمرار إمدادات السوق الروسية".







