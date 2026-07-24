روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في عدد من المطارات

وقالت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي في بيان صحفي، إن القيود تشمل تعليقاً مؤقتاً لعمليات الإقلاع والهبوط في المطارات المشمولة، مؤكدة أن الإجراءات ستظل سارية حتى زوال الأسباب التي استدعت فرضها وضمان السلامة.
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