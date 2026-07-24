روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في عدد من المطارات

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الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار سوتشي الدولي وعدد من المطارات الروسية والدولية جنوبي البلاد، في إطار إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الملاحة الجوية. اضافة اعلان





وقالت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي في بيان صحفي، إن القيود تشمل تعليقاً مؤقتاً لعمليات الإقلاع والهبوط في المطارات المشمولة، مؤكدة أن الإجراءات ستظل سارية حتى زوال الأسباب التي استدعت فرضها وضمان السلامة.









