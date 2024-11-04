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روسيا تقصف مصفاة نفط يستخدمها الجيش الأوكراني

أرشيفية لجندي أوكراني في دونيتسك
أرشيفية لجندي أوكراني في دونيتسك
الإثنين، 04-11-2024 01:31 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات تكتيكية روسية قصفت مصفاة نفط يستخدمها الجيش الأوكراني.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات التابعة لها، دمرت خلال 24 ساعة، مصفاة نفط مخصصة لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود، بالإضافة لتدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة الأوكرانية.

وأضافت الوزارة: "وجه الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات للبنية التحتية، للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومصفاة للنفط، مستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ومواقع تخزين القوارب المسيرة، وتجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".

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سكاي نيوز

 
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