وتواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات دارينو وزيليوني شلياخ ونيجني كلين، ونوفو إيفانوفكا، وبليخوفو وسفيردليكوفو الحدودية المتطرفة.
صدت القوات الروسية بحسب إعلان وزارة الدجفاع خلال الـ24 ساعة الماضية هجومين على بلدات ليخوفو وبوكروفسكي و 3 هجمات في اتجاه زيليني شلياخ.
كما هاجمت القوات الروسية مراكز تجمع الجيش الأوكراني في مقاطعة سومي وتموضعهم في اتجاهات فلاديميروفكا وميروبولي، ونيكولايفكا، وأوبودي، وبافلوفكا، وسومي، وخوتن، ويوناكوفكا.
وبلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 280 عسكريا وتم تدمير 3 دبابات و10 مدرعات منها مركبة "برادلي" ومحطة حرب الكترونية و3 مدافع.
وتم أسر 3 جنود أوكران.
وبلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 25943 عسكريا و175 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و55 محطة حرب إلكترونية و11 محطة رادار مضادة و3 رادارات دفاعات جوية وغيرها من الأسلحة والمعدات.
روسيا اليوم
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