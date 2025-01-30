روسيا تلوح برفع القيود على ترسانتها النووية

وقال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، غريغوري ماشكوف خلال مؤتمر :"روسيا قد ترفع القيود المفروضة على ترسانتها النووية على خلفية مواصلة تطوير نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الأميركي".
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