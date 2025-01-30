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روسيا تلوح برفع القيود على ترسانتها النووية

روسيا تلوح برفع القيود على ترسانتها النووية
روسيا
الخميس، 30-01-2025 11:37 م

الوكيل الإخباري-    لوحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، برفع موسكو القيود التي تفرضها على تطوير وزيادة الترسانة الروسية النووية، على خلفية مواصلة الولايات المتحدة الأميركية تطوير نظامها الدفاعي الباليستي.

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وقال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، غريغوري ماشكوف خلال مؤتمر :"روسيا قد ترفع القيود المفروضة على ترسانتها النووية على خلفية مواصلة تطوير نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الأميركي".

 
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