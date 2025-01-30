روسيا تلوح برفع القيود على ترسانتها النووية

الوكيل الإخباري- لوحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، برفع موسكو القيود التي تفرضها على تطوير وزيادة الترسانة الروسية النووية، على خلفية مواصلة الولايات المتحدة الأميركية تطوير نظامها الدفاعي الباليستي.

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