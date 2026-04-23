الخميس 2026-04-23 09:45 م

روسيا تمدد حظر تصدير بعض أنواع الأسمدة الزراعية

روسيا
 
الخميس، 23-04-2026 07:59 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن أنها مددت حظر تصدير بعض الأسمدة الزراعية حتى نهاية تشرين الثاني المقبل، مع تفاقم النقص العالمي، مبينة أن حرب إيران والاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز دفعت تجاه اتخاذ هذا القرار ولضمان استقرار السوق المحلية.

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي: "تم تمديد حظر تصدير بعض أنواع الأسمدة الزراعية لضمان استمرار استقرار السوق المحلية وإمداداتها، تشمل القيود الجديدة 8.7 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وأكثر من 4.2 مليون طن من نترات الأمونيوم، ونحو 7 ملايين طن من الأسمدة المركبة".

 
 


وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

عربي ودولي إسرائيل: ننتظر الضوء الأخضر الأميركي لإعادة إيران إلى "العصر الحجري"

علم ايران

عربي ودولي إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في طهران وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية صدور نظام تنظيم الإعلام الرقمي في الجريدة الرسمية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية

جمعية وكلاء السياحة والسفر

أخبار محلية "وكلاء السياحة": تراجع حجوزات الأردنيين إلى الخارج بنسبة 90%

الأردن ينضم إلى اتفاقات "أرتميس" التي تعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء

أخبار محلية الأردن ينضم إلى اتفاقات "أرتميس" التي تعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

أخبار محلية الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس

