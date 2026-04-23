روسيا تمدد حظر تصدير بعض أنواع الأسمدة الزراعية

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن أنها مددت حظر تصدير بعض الأسمدة الزراعية حتى نهاية تشرين الثاني المقبل، مع تفاقم النقص العالمي، مبينة أن حرب إيران والاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز دفعت تجاه اتخاذ هذا القرار ولضمان استقرار السوق المحلية.

