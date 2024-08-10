روسيا تواصل التصدي لتوغل أوكراني في أراضيها

وفرضت روسيا نظامًا أمنيًا واسعًا في ثلاث مناطق حدودية وحشدت قوات لمواجهة أكبر هجوم أوكراني مضاد على أراضٍ روسية منذ اندلاع الحرب في 2022.
هذا وأعلنت الوكالة النووية الروسية، السبت، أن الهجوم عبر الحدود الذي شنته أوكرانيا "شكل تهديدًا مباشرًا" لمحطة للطاقة النووية تقع على بعد أقل من 50 كيلومترًا من منطقة القتال.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن "روساتوم" قولها إن "تصرفات الجيش الأوكراني تشكل تهديدًا مباشرًا" لمحطة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مضيفةً أنه "في الوقت الحالي، هناك خطر حقيقي من وقوع ضربات واستفزازات من جانب الجيش الأوكراني".
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