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روسيا: رفع قيود فرضت لفترة وجيزة على الرحلات الجوية في مطار سامارا

علم روسيا بجوار أحد أبراج الكرملين وسط موسكو
علم روسيا بجوار أحد أبراج الكرملين وسط موسكو
 
السبت، 02-08-2025 02:30 م
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) أرتيم كورينياكو، إنه جرى رفع قيود مؤقتة على إقلاع وهبوط الطائرات في مطار سامارا الروسي السبت، كانت قد فرضت لضمان سلامة الطيران.اضافة اعلان


ولم يقدم كورينياكو أي سبب إضافي للقيود، التي استمرت لنحو 45 دقيقة.

ويقع المطار قرب نهر فولجا في منطقة سامارا جنوب شرقي موسكو.
 
 
gnews

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