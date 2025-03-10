روسيا: سحب اعتماد دبلوماسيين بريطانيين في موسكو

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن سحب أوراق اعتماد دبلوماسيين بريطانيين من اعتمادهما في روسيا بسبب مؤشرات بقيامهما بأنشطة غير قانونية، مبينة أنها طلبت من السكرتير الثاني في السفارة البريطانية وموظف آخر مغادرة الأراضي الروسية.

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