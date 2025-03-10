روسيا: سحب اعتماد دبلوماسيين بريطانيين في موسكو

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي ": تم استدعاء ممثل السفارة البريطانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية على خلفية سحب اعتماد دبلوماسيين اثنين بسبب دلالات تشير إلى التورط بأنشطة استخباراتية، تم تجريد دبلوماسيين بريطانيين من اعتمادهما في روسيا بسبب مؤشرات بقيامهما بأنشطة تجسسية غير قانونية".
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