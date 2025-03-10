 
الإثنين 2025-03-10 09:42 م
 

روسيا: سحب اعتماد دبلوماسيين بريطانيين في موسكو

علم روسيا
روسيا
 
الإثنين، 10-03-2025 08:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن سحب أوراق اعتماد دبلوماسيين بريطانيين من اعتمادهما في روسيا بسبب مؤشرات بقيامهما بأنشطة غير قانونية، مبينة أنها طلبت من السكرتير الثاني في السفارة البريطانية وموظف آخر مغادرة الأراضي الروسية.

اضافة اعلان


وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي ": تم استدعاء ممثل السفارة البريطانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية على خلفية سحب اعتماد دبلوماسيين اثنين بسبب دلالات تشير إلى التورط بأنشطة استخباراتية، تم تجريد دبلوماسيين بريطانيين من اعتمادهما في روسيا بسبب مؤشرات بقيامهما بأنشطة تجسسية غير قانونية".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة

فلسطين الأمم المتحدة تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

العيسوي يعزي عشائر الفايز والمطيري والبقاعين والجزازي والرحاحلة

أخبار محلية العيسوي يعزي عشائر الفايز والمطيري والبقاعين والجزازي والرحاحلة

غزة

فلسطين المملكة المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء قطع إسرائيل للكهرباء عن غزة

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

الاحتلال

فلسطين 3 مصابين برصاص الاحتلال في مدينة دورا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية الأغوار الشمالية تكرم الفائزين بمسابقة الملكة علياء للمسؤولية المجتمعية

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: سحب اعتماد دبلوماسيين بريطانيين في موسكو

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن غزة



 
 



 

الأكثر مشاهدة