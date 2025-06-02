روسيا: قدمنا لأوكرانيا مقترح هدنة مؤقتة على عدة جبهات

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات إسطنبول، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا سلّمت كييف مذكرة تفاهم مكونة من جزأين، يتضمّن الجزء الثاني منها آليات مقترحة لوقف إطلاق النار.

اضافة اعلان



وأكد ميدينسكي، خلال مؤتمر صحفي، أن موسكو اقترحت هدنة ووقفًا مؤقتًا لإطلاق النار على جبهات محددة، مبيّنًا أن الجانبين اتفقا على تبادل الجرحى والمرضى وفق صيغة "الكل مقابل الكل".