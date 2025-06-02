روسيا: قدمنا لأوكرانيا مقترح هدنة مؤقتة على عدة جبهات

وأكد ميدينسكي، خلال مؤتمر صحفي، أن موسكو اقترحت هدنة ووقفًا مؤقتًا لإطلاق النار على جبهات محددة، مبيّنًا أن الجانبين اتفقا على تبادل الجرحى والمرضى وفق صيغة "الكل مقابل الكل".
وأشار في الوقت ذاته إلى نية موسكو تسليم أوكرانيا، بشكل أحادي، رفات 6 آلاف عسكري أوكراني.
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