روسيا: لن نترك الذهب "السكيثي" في يد الغرب

الوكيل الإخباري-قال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، إن روسيا لن تترك الذهب السكيثي للغرب حتى لو استغرقت عملية استعادته سنوات.



وفي تصريح على هامش منتدى "يالطا "الدولي قال ميروشنيك:"لسوء الحظ فإن العمليات الدولية، وخاصة تلك التي تتعلق بالدعاوى القضائية والتحكيم وما إلى ذلك تستغرق سنوات، ولكن الاعتقاد أننا سامحنا أحدا على شيء ما، وسمحنا لجهة ما بشيء، وقدمنا "طوبة للجميع" وقلنا خذوا التراث الحضاري والثقافي الذي تمتلكه شبه جزيرة القرم، هو الاعتقاد الخاطئ، "نحن لا نقبل إطلاقا مثل هذا التصرف، ولن نسمح بذلك لأحد".

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