روسيا: لن نترك الذهب "السكيثي" في يد الغرب

وفي تصريح على هامش منتدى "يالطا "الدولي قال ميروشنيك:"لسوء الحظ فإن العمليات الدولية، وخاصة تلك التي تتعلق بالدعاوى القضائية والتحكيم وما إلى ذلك تستغرق سنوات، ولكن الاعتقاد أننا سامحنا أحدا على شيء ما، وسمحنا لجهة ما بشيء، وقدمنا "طوبة للجميع" وقلنا خذوا التراث الحضاري والثقافي الذي تمتلكه شبه جزيرة القرم، هو الاعتقاد الخاطئ، "نحن لا نقبل إطلاقا مثل هذا التصرف، ولن نسمح بذلك لأحد".
وتطالب متاحف القرم بحقوقها في المعروضات المأخوذة من شبه الجزيرة، وأوقفت جامعة أمستردام التي تشرف على عمل المتحف، نقل المصوغات والقطع الثمينة حتى البت في ملكية التحف المذكورة.
وفي يونيو 2023، أيدت المحكمة العليا في هولندا قرارا أصدرته محكمة الاستئناف في أمستردام بنقل مجموعة الذهب السكيثي إلى أوكرانيا.
روسيا اليوم
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