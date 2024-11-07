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روسيا: لن نترك الذهب "السكيثي" في يد الغرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الخميس، 07-11-2024 10:55 ص

الوكيل الإخباري-قال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، إن روسيا لن تترك الذهب السكيثي للغرب حتى لو استغرقت عملية استعادته سنوات.

وفي تصريح على هامش منتدى "يالطا "الدولي قال ميروشنيك:"لسوء الحظ فإن العمليات الدولية، وخاصة تلك التي تتعلق بالدعاوى القضائية والتحكيم وما إلى ذلك تستغرق سنوات، ولكن الاعتقاد أننا سامحنا أحدا على شيء ما، وسمحنا لجهة ما بشيء، وقدمنا "طوبة للجميع" وقلنا خذوا التراث الحضاري والثقافي الذي تمتلكه شبه جزيرة القرم، هو الاعتقاد الخاطئ، "نحن لا نقبل إطلاقا مثل هذا التصرف، ولن نسمح بذلك لأحد".

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جدير بالذكر أن "الذهب السكيثي" عبارة عن مجموعة تزيد عن ألفي قطعة، تم استخدامها لتزيين معرض "القرم: الذهب وأسرار البحر الأسود"، الذي أقيم في الفترة من فبراير إلى أغسطس 2014 في متحف بأمستردام.

وتطالب متاحف القرم بحقوقها في المعروضات المأخوذة من شبه الجزيرة، وأوقفت جامعة أمستردام التي تشرف على عمل المتحف، نقل المصوغات والقطع الثمينة حتى البت في ملكية التحف المذكورة.
وفي يونيو 2023، أيدت المحكمة العليا في هولندا قرارا أصدرته محكمة الاستئناف في أمستردام بنقل مجموعة الذهب السكيثي إلى أوكرانيا.

روسيا اليوم

 
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