روسيا: مستعدون للحوار مع أميركا بشأن أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أبدت روسيا استعدادها للحوار مع الإدارة الأميركية بشأن النزاع في أوكرانيا والقضايا الأمنية، مبينة أن أي خطوة للحوار سيتم الحكم عليها من خلال طريقة تعامل الإدارة الأميركية مع روسيا. اضافة اعلان





وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "موسكو مستعدة للتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا لن تكون هي المبادرة في قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية".