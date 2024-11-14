روسيا: مستعدون للحوار مع أميركا بشأن أوكرانيا

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "موسكو مستعدة للتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا لن تكون هي المبادرة في قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية".
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