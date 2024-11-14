 
الخميس 2024-11-14 04:49 م
 

روسيا: مستعدون للحوار مع أميركا بشأن أوكرانيا

علم روسيا
روسيا
الخميس، 14-11-2024 04:42 م
الوكيل الإخباري-    أبدت روسيا استعدادها للحوار مع الإدارة الأميركية بشأن النزاع في أوكرانيا والقضايا الأمنية، مبينة أن أي خطوة للحوار سيتم الحكم عليها من خلال طريقة تعامل الإدارة الأميركية مع روسيا.اضافة اعلان


وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "موسكو مستعدة للتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا لن تكون هي المبادرة في قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية".
 
gnews

أحدث الأخبار

تساحي برافرمان الى جانب نتنياهو

فلسطين رئيس ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي يخضع للتحقيق

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: مستعدون للحوار مع أميركا بشأن أوكرانيا

تعبيرية

خاص بالوكيل قرارات حكومية مرتقبة بشأن تقديم الارجيلة في الاردن

ا

عربي ودولي غروسي يؤكد عدم جواز تعرض المنشآت النووية لهجمات عسكرية

من إحدي مراكز إيواء النازحين بالسودان

عربي ودولي "61 ألفاً بالخرطوم".. تقرير يكشف أرقاماً مرعبة لضحايا حرب السودان

ا

أخبار محلية الشديفات يؤكد أهمية بناء قدرات العاملين مع الشباب

ارجيلة

خاص بالوكيل إغلاق 35 مقهى في عمان

ا

أخبار محلية وزير الطاقة يؤكد في "كوب 29" تقدم الأردن في التحول الطاقي



 


الأكثر مشاهدة