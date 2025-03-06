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روسيا: نبحث عن سلام دائم مع أوكرانيا

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 06-03-2025 10:38 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن أن روسيا تبحث عن اقامة سلام وحل دائم للنزاع العسكري مع أوكرانيا دبلوماسيا، رافضة في الوقت ذاته أي اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي:"من الضروري التوصل الى اتفاقات متينة بشأن حل نهائي للحرب مع أوكرانيا التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام، أن أي هدنة محددة زمنيا تتيح للقوات إعادة تنظيم صفوفها، هي أمر غير مقبول على الإطلاق لأنها ستؤدي تحديدا إلى عكس النتيجة المرجوة".

 
 
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