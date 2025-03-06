روسيا: نبحث عن سلام دائم مع أوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي:"من الضروري التوصل الى اتفاقات متينة بشأن حل نهائي للحرب مع أوكرانيا التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام، أن أي هدنة محددة زمنيا تتيح للقوات إعادة تنظيم صفوفها، هي أمر غير مقبول على الإطلاق لأنها ستؤدي تحديدا إلى عكس النتيجة المرجوة".
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