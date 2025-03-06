روسيا: نبحث عن سلام دائم مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن أن روسيا تبحث عن اقامة سلام وحل دائم للنزاع العسكري مع أوكرانيا دبلوماسيا، رافضة في الوقت ذاته أي اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار.

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