روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا

وقالت الحكومة الروسية، في بيان صحفي:”وفقًا لإلتزام روسيا باتفاقيات اسطنبول تمت عملية تبادل أسرى حرب مع كييف، سيتم بعد الانتهاء من جميع عمليات تبادل الأسرى المتوقعة، تحديد جلسة جديدة للمفاوضات في اسطنبول من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى سلام مع أوكرانيا”.
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