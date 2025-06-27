روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، عن نجاح عملية تبادل مجموعة جديدة من أسرى الحرب مع الجانب الأوكراني، التزاما بالاتفاقيات الموقعة مع كييف في مدينة اسطنبول.

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