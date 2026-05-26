روسيا: نمو الناتج المحلي بنحو 10 بالمئة في 3 سنوات

الثلاثاء، 26-05-2026 08:05 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في البلاد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة ازداد بنحو 10 بالمئة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى انخفاض التضخم وبقاء البطالة عند أدنى مستوياتها.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف في مؤتمر صحفي: "تنطلق في البلاد مشاريع كبرى للتنمية في مجالات البنية التحتية واقتصاد العرض والتصدير والتقنيات والذكاء الاصطناعي والعلوم والقطاع الاجتماعي والمدن، في الوقت الذي تتغلب فيه البلد على التحديات والعقوبات الدولية".

 
 


