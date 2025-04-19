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روسيا وأوكرانيا تتبادلان 240 أسير حرب من كل طرف

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 19-04-2025 06:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا وأوكرانيا أجرتا السبت عملية تبادل لأسرى الحرب أعاد بموجبها كل طرف أكثر من 240 سجينا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية على شبكة للتواصل الاجتماعي أنه "في 19 نيسان/أبريل... أعيد 246 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل تم تسليم 246 أسير حرب أوكرانيين.

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وكبادرة حسن نية، تم أيضا تسليم 31 أسير حرب جرحى مقابل 15 من أسرى الحرب الروس الجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".

 
gnews

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