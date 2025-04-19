روسيا وأوكرانيا تتبادلان 240 أسير حرب من كل طرف

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية على شبكة للتواصل الاجتماعي أنه "في 19 نيسان/أبريل... أعيد 246 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل تم تسليم 246 أسير حرب أوكرانيين.
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