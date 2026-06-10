الأربعاء 2026-06-10 12:34 م

روسيا والصين تدعوان إلى ضبط النفس ووقف التصعيد بين واشنطن وطهران

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الأربعاء، 10-06-2026 11:51 ص
الوكيل الإخباري-   دعت روسيا، الأربعاء، إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة، في تصعيد متجدد رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 8 نيسان/أبريل.اضافة اعلان


من جانبها، أعربت الصين، الأربعاء، عن "قلقها العميق" إزاء الضربات الأميركية والإيرانية في الشرق الأوسط، داعيةً إلى وقف التصعيد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مونديال 2026 ينطلق الخميس وسط تحديات غير مسبوقة وطموحات عالمية

عربي ودولي مونديال 2026 ينطلق الخميس وسط تحديات غير مسبوقة وطموحات عالمية

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

عربي ودولي إيران: الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة "تضررت" بعد الضربات الجوية

استقرار الدولار وسط التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

أسواق ومال استقرار الدولار وسط التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

ولي العهد يهنئ بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

أخبار محلية ولي العهد يهنئ بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

ترامب يشكك بمستقبل نتنياهو السياسي

عربي ودولي ترامب يشكك بمستقبل نتنياهو السياسي

البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الدول العربية

عربي ودولي رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأردن والبحرين والكويت

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي روسيا والصين تدعوان إلى ضبط النفس ووقف التصعيد بين واشنطن وطهران

أيوب .. حين عاد له وضوح الرؤية والأمل

فلسطين أيوب .. حين عاد له وضوح الرؤية والأمل



 
 






الأكثر مشاهدة

 