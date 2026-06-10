روسيا والصين تدعوان إلى ضبط النفس ووقف التصعيد بين واشنطن وطهران

من جانبها، أعربت الصين، الأربعاء، عن "قلقها العميق" إزاء الضربات الأميركية والإيرانية في الشرق الأوسط، داعيةً إلى وقف التصعيد.
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