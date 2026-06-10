روسيا والصين تدعوان إلى ضبط النفس ووقف التصعيد بين واشنطن وطهران

11:51 ص

الوكيل الإخباري- دعت روسيا، الأربعاء، إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة، في تصعيد متجدد رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 8 نيسان/أبريل. اضافة اعلان





من جانبها، أعربت الصين، الأربعاء، عن "قلقها العميق" إزاء الضربات الأميركية والإيرانية في الشرق الأوسط، داعيةً إلى وقف التصعيد.





