روما: مستعدون لاستضافة مفاوضات لبنان وإسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تيجاني أن روما مستعدة لاستضافة أي اجتماعات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى الاستقرار والسلام.





وفي تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، شدد الوزير الإيطالي على أن بلاده تدعم وحدة الأراضي اللبنانية في رد واضح على تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن احتلال جنوب لبنان.



وطالب تيجاني إسرائيل بوقف الاعتداءات على المدنيين اللبنانيين وقوات اليونيفيل، معربا عن أمله في أن تفضي المفاوضات بين الجانبين إلى نتيجة إيجابية.



وفي سياق متصل، أدان الوزير الإيطالي الاعتداءات العسكرية لحزب الله على إسرائيل، معتبرا أنها لا تؤدي إلى إحلال الاستقرار في الجنوب، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع السلطات الإيرانية لمطالبة الحزب بعدم إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.



وأعرب تيجاني عن ثقته بالقوات المسلحة اللبنانية، معولا على دور الجيش اللبناني لضمان وحدة واستقرار لبنان، مؤكدا أهمية دعم المؤسسات اللبنانية وتعزيز قدرات الجيش من خلال البعثة الثنائية الإيطالية العسكرية.



كما أعلن الوزير الإيطالي أن بلاده تريد دعم الشعب اللبناني والنازحين، وسترسل مساعدات قريبا بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، معربا عن أمله في أن تتوقف معاناة المدنيين اللبنانيين في أقرب وقت ممكن.







