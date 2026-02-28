رويترز: إسرائيل تغلق حقولها الموردة للغاز الى مصر

واضطرت إسرائيل، وهي مورد رئيسي للقاهرة، إلى إغلاق اثنين من حقولها الكبيرة اليوم، بعد أن هاجمت هي والولايات المتحدة إيران، لترد طهران بالمثل.
وقالت وزارة البترول المصرية إن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها، وأحجمت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. ولم ترد وزارة الطاقة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.
