السبت 2026-06-13 06:33 م

رويترز: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عُمان

قوارب في مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
السبت، 13-06-2026 03:48 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة سواحل سلطنة عُمان.

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وأضافت الهيئة أن الواقعة وقعت الجمعة على بعد 6 أميال بحرية شرقيّ عُمان.

 
 


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