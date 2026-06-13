رويترز: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة سواحل سلطنة عُمان.

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