الإثنين 2026-03-09 01:04 ص

رويترز: إيران تعين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا

مجتبى خامنئي
مجتبى خامنئي
 
الإثنين، 09-03-2026 12:16 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية اختيار إيران مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا خلفا لوالده علي خامنئي.اضافة اعلان


وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


