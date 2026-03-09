رويترز: إيران تعين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
