رويترز: المبعوث الأميركي الخاص للعراق لم يعد يشغل هذا المنصب

الوكيل الإخباري- نسبت رويترز إلى مصادر مطلعة قولها إن مارك سافايا الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبعوثا خاصا للعراق في تشرين الأول لم يعد يشغل هذا المنصب. اضافة اعلان





ووفق رويترز، فإن التغيير يأتي وسط تنامي التوتر بين واشنطن وبغداد بسبب مساعي واشنطن للحد من النفوذ الإيراني في السياسة العراقية.



كان سافايا، وهو رجل أعمال عراقي أميركي ، من بين عدد قليل من الأميركيين من أصول عربية الذين عينهم ترامب في مناصب عليا، والذي كثف حملته الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة في 2024 لكسب أصوات العرب في ديترويت وعموم البلاد.



ولم يتضح على الفور سبب رحيل سافايا أو ما إذا كان سيتم تعيين بديل له.

