الأحد 2026-02-01 10:48 ص

رويترز: المبعوث الأميركي الخاص للعراق لم يعد يشغل هذا المنصب

مارك سافايا
مارك سافايا
 
الأحد، 01-02-2026 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   نسبت رويترز إلى مصادر مطلعة قولها إن مارك سافايا الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبعوثا خاصا للعراق في تشرين الأول لم يعد يشغل هذا المنصب.اضافة اعلان


ووفق رويترز، فإن التغيير يأتي وسط تنامي التوتر بين واشنطن وبغداد بسبب مساعي واشنطن للحد من النفوذ الإيراني في السياسة العراقية.

كان سافايا، وهو رجل أعمال عراقي أميركي ، من بين عدد قليل من الأميركيين من أصول عربية الذين عينهم ترامب في مناصب عليا، والذي كثف حملته الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة في 2024 لكسب أصوات العرب في ديترويت وعموم البلاد.

ولم يتضح على الفور سبب رحيل سافايا أو ما إذا كان سيتم تعيين بديل له.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

توضيح هام من الفلك الدولي حول موعد أول أيام شهر رمضان لهذا العام

أخبار محلية توضيح هام من الفلك الدولي حول موعد أول أيام شهر رمضان لهذا العام

ل

أسواق ومال الدين العام لألمانيا يقفز 17% ويهدد الاقتصاد

بعد موجة الانخفاض .. أسعار الذهب محلياً تعود للصعود من جديد

اقتصاد محلي بعد موجة الانخفاض .. أسعار الذهب محلياً تعود للصعود من جديد

داليا البحيري

فن ومشاهير كيف ردت داليا البحيري على رسائل جمهورها بعد عملية التجميل؟

الفنانة هدى شعراوي

فن ومشاهير تفاصيل جديدة صادمة عن مقتل الفنانة هدى شعراوي "أم زكي"

استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة

معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر

فلسطين افتتاح معبر رفح أمام الأفراد على نحو محدود

تعبيرية

خاص بالوكيل أطباء متطوعون يتبرعون بعلاج تجميلي وزراعة جلد للطفل يوسف



 






الأكثر مشاهدة