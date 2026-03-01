رويترز: الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا غارات أثناء اجتماع خامنئي بدائرته المقربة

الوكيل الإخباري- ذكر مصدران أميركيان ومسؤول أميركي أن إسرائيل والولايات المتحدة حددتا هجومهما على إيران أمس السبت ليتزامن مع اجتماع عقده الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي مع كبار مساعديه.

