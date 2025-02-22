"رويترز" تكشف خطة أعدتها الولايات المتحدة لزيلينسكي

الوكيل الإخباري- كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستقطع خدمة الإنترنت الفضائي Starlink عن أوكرانيا في حال رفض فلاديمير زيلينسكي التوقيع على اتفاقية الثروات المعدنية.



ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن المفاوضين الأمريكيين، الذين يطالبون كييف بالسماح بالوصول إلى المعادن الحيوية في أوكرانيا، أثاروا إمكانية قطع الخدمة عن نظام Starlink، الذي يعد حيويا لأوكرانيا.

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وتمت مناقشة هذه المسألة خلال لقاء جمع مبعوث الرئيس الأمريكي لأوكرانيا كيث كيلوغ، مع زيلينسكي يوم الخميس الماضي، حيث أُبلغ الجانب الأوكراني بخطر قطع الخدمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المعادن.



وأشار مصدر لـ"رويترز" إلى أن فقدان خدمة Starlink سيكون ضربة قوية لأوكرانيا. وكانت هذه القضية قد طرحت خلال محادثات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين بعد رفض زيلينسكي عرضا أوليا قدمه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.



تأتي هذه التطورات بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 فبراير بأن واشنطن تتوقع من كييف تقديم ضمانات بشأن توريد المعادن النادرة كجزء من خطة لتعويض ما بين 400 إلى 500 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة على أوكرانيا.



وفي السياق ذاته، حذرت ماريا برلينسكايا، رئيسة مركز دعم الاستطلاع الجوي للجيش الأوكراني، من أن قطع نظام Starlink يمكن أن يحدث في أي لحظة، مما قد يتسبب في فوضى داخل القوات المسلحة الأوكرانية.



تجدر الإشارة إلى أن Starlink هو شبكة أقمار صناعية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة عالميا.



ورفض زيلينسكي مطالب إدارة ترامب بالحصول على 500 مليار دولار من الثروات المعدنية الأوكرانية كسداد للمساعدات الأمريكية، مشيرا إلى غياب ضمانات أمنية واضحة من واشنطن.