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"رويترز": غارات عدة تستهدف ميناء الحديدة اليمني

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جانب من الغارات
 
السبت، 25-07-2026 12:08 ص
الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "رويترز" بأن غارات عدة استهدفت ميناء الحديدة في اليمن، فيما ذكرت مصادر أن الطيران السعودي شن غارات استهدفت منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات بمدينة الحديدة.اضافة اعلان


وأشارت الوكالة إلى وقوع 4 غارات على ميناء الحديدة، فيما قال شهود عيان في المدينة الواقعة على البحر الأحمر، أنهم شاهدوا غارات جوية تستهدف مواقع تابعة لجماعة الحوثي في المدينة.
 
 


gnews

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