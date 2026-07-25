"رويترز": غارات عدة تستهدف ميناء الحديدة اليمني

وأشارت الوكالة إلى وقوع 4 غارات على ميناء الحديدة، فيما قال شهود عيان في المدينة الواقعة على البحر الأحمر، أنهم شاهدوا غارات جوية تستهدف مواقع تابعة لجماعة الحوثي في المدينة.
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