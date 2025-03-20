رويترز: محادثات إسرائيلية أميركية عن الملف النووي الإيراني الأسبوع المقبل

09:46 م

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع أكسيوس الخميس، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومسؤول أميركي، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. اضافة اعلان





وذكر الموقع أن الوفد الإسرائيلي سيضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.