الخميس 2025-03-20 09:54 م
 

رويترز: محادثات إسرائيلية أميركية عن الملف النووي الإيراني الأسبوع المقبل

مبنى المفاعل النووي في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران
مبنى المفاعل النووي في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران
 
الخميس، 20-03-2025 09:46 م
الوكيل الإخباري-   أفاد موقع أكسيوس الخميس، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومسؤول أميركي، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وذكر الموقع أن الوفد الإسرائيلي سيضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.
 
 
gnews

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