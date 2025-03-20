رويترز: محادثات إسرائيلية أميركية عن الملف النووي الإيراني الأسبوع المقبل

وذكر الموقع أن الوفد الإسرائيلي سيضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.
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