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رويترز: ناقلتا نفط سعودي تعودان أدراجهما مع تدخل الحوثيين في الحرب

"رويترز": ناقلتا نفط سعودي تعودان أدراجهما مع تدخل الحوثيين في الحرب
ارشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 12:48 ص

الوكيل الإخباري-   غيرت ناقلتا نفط تحملان نفطا خاما سعوديا إلى آسيا مسارهما في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء بعد تهديدات من الحوثيين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

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وأعلن الحوثيون حظر الملاحة البحرية على السعودية أمس الاثنين، مما قد يفتح جبهة جديدة في الحرب.

وفي رسالة إلى شركات الشحن، هددت الجماعة بمهاجمة أي سفن تقوم بتحميل نفط سعودي أو تفريغه.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين لم يغلقوا بعد مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، وهدد باتخاذ إجراء ضدهم إذا فعلوا ذلك.

وأضاف ترامب: "حتى الآن لم يحدث ذلك. قد يحدث، لكننا نتولى زمام الأمور. إذا حدث شيء من هذا القبيل، فسنتعامل معه".

لكن إعلان الحوثيين أحدث تغييرا على ما يبدو، إذ غيرت ناقلتان مسارهما اليوم الثلاثاء واتجهتا إلى قناة السويس بدلا من الإبحار من مضيق باب المندب إلى المحيط الهندي.

وكانت الناقلتان قد حملتا للتو نفطا خاما سعوديا لشحنه إلى الصين والهند من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

 
 


gnews

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