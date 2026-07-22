"رويترز": ناقلتا نفط سعودي تعودان أدراجهما مع تدخل الحوثيين في الحرب

الوكيل الإخباري- غيرت ناقلتا نفط تحملان نفطا خاما سعوديا إلى آسيا مسارهما في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء بعد تهديدات من الحوثيين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

اضافة اعلان

وأعلن الحوثيون حظر الملاحة البحرية على السعودية أمس الاثنين، مما قد يفتح جبهة جديدة في الحرب.



وفي رسالة إلى شركات الشحن، هددت الجماعة بمهاجمة أي سفن تقوم بتحميل نفط سعودي أو تفريغه.