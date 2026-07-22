"رويترز": ناقلتا نفط سعودي تعودان أدراجهما مع تدخل الحوثيين في الحرب

وفي رسالة إلى شركات الشحن، هددت الجماعة بمهاجمة أي سفن تقوم بتحميل نفط سعودي أو تفريغه.
وأضاف ترامب: "حتى الآن لم يحدث ذلك. قد يحدث، لكننا نتولى زمام الأمور. إذا حدث شيء من هذا القبيل، فسنتعامل معه".
لكن إعلان الحوثيين أحدث تغييرا على ما يبدو، إذ غيرت ناقلتان مسارهما اليوم الثلاثاء واتجهتا إلى قناة السويس بدلا من الإبحار من مضيق باب المندب إلى المحيط الهندي.
وكانت الناقلتان قد حملتا للتو نفطا خاما سعوديا لشحنه إلى الصين والهند من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.
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