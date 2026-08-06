رويترز: هناك تباين في المواقف بشأن رسوم العبور بمضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- كشفت وكالة رويترز -نقلا عن مسؤول إيراني رفيع المستوى- وجود تباين في المواقف بشأن رسوم العبور في مضيق هرمز، إذ تسعى إيران إلى فرض نسبة تتراوح بين 5% و7% من قيمة البضائع المنقولة، مقابل نحو 3% تقترحها مسقط، في حين تطالب واشنطن بعدم فرض أي رسوم على الإطلاق. اضافة اعلان





وأوضح المسؤول الإيراني أن نص الاتفاق المطروح فعليا على الطاولة يتصور أن تتولى إيران الإشراف على السفن المتجهة إلى الخليج عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية تتمثل في الدور الذي ستضطلع به طهران أيضا تجاه السفن المتجهة في الاتجاه المعاكس.



وفي هذا السياق، قال قاسم غريب أبادي -نائب وزير الخارجية الإيراني- إن الترتيب في مضيق هرمز "صُمم بحيث تمر السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية، سواء في خط الذهاب أو العودة".



وأضاف أبادي -في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"- أن المحادثات مع سلطنة عمان توصلت إلى "تفاهمات أساسية"، مشيرا إلى أن "هذا التقدم على وشك أن يكتمل".



كما ذكر نائب وزير الخارجية أن إيران تلقت رسائل من واشنطن تشير إلى أنها "مستعدة تماما" للعودة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم التي وُقعت في منتصف يونيو/حزيران الماضي، والتي نصت على الوقف الفوري للعمليات العسكرية.





