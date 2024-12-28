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زاخاروفا: الإنصات لزيلينسكي خطير لسببين

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 28-12-2024 09:24 ص

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي (الذي انتهت ولايته الرئاسية في 20 مايو)، هو شخص غير طبيعي ومتهور ومن الخطورة الإنصات إلى تصريحاته.

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وأضافت زاخاروفا في مقابلة مع قناة RT: "أريد القول إن الإنصات إلى زيلينسكي أمر يتسم بالخطورة. لسببين. أولا لأنه شخص غير طبيعي".

واتهمت زاخاروفا زيلينسكي بالإفراط في تعاطي الممنوعات، مما يجعل مزاجه متهورا ومستوى وعيه غير كافٍ.


وقالت: "ثانيا، لماذا يعد الإنصات إليه أمرا خطيرا؟ لأنه، وكما يقال في بلادنا بات شخصا منتهي الصلاحية. إنه بالفعل بات خارج أي إطار قانوني وفقد صلاحياته".


وشددت زاخاروفا على أن زيلينسكي يصرح كل يوم بأشياء تتناقض مع أقواله السابقة.


وتابعت ممثلة الخارجية: "تصريحاته متعارضة مع بعضها البعض، وهي متناقضة تماما. لذلك، يبدو لي أن الاعتماد على ما يقوله زيلينسكي ومحاولة إيجاد المنطق في هذا الأمر ليس فقط أمرا ساذجا للغاية، بل وخطير أيضا".

 

RT

 
gnews

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