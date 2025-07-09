زعيم حزب العمال الكردستاني يعلن عن انتهاء الكفاح المسلح

الوكيل الإخباري- أعلن زعيم ومؤسس "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان في رسالة مصورة من سجنه عن انتهاء الكفاح المسلح بشكل طوعي.



وقال زعيم ومؤسس "حزب العمال الكردستاني" عبدالله أوجلان، في رسالة فيديو من سجنه في جزيرة إمرالي ببحر مرمرة جنوب إسطنبول: "ما زلت مدافعاً قوياً عن دعوتي التي أطلقتها لإلقاء السلاح في 27 فبراير الماضي".

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وأشار أوجلان إلى أنه "نعلن انتهاء كفاحنا المسلح بشكلٍ طوعي".

RT