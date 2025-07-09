زعيم حزب العمال الكردستاني يعلن عن انتهاء الكفاح المسلح

وقال زعيم ومؤسس "حزب العمال الكردستاني" عبدالله أوجلان، في رسالة فيديو من سجنه في جزيرة إمرالي ببحر مرمرة جنوب إسطنبول: "ما زلت مدافعاً قوياً عن دعوتي التي أطلقتها لإلقاء السلاح في 27 فبراير الماضي".
وأشار أوجلان إلى أنه "نعلن انتهاء كفاحنا المسلح بشكلٍ طوعي".
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