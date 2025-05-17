زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات للقوات الجوية

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أشرف على تدريبات للقوات الجوية وشدد على ضرورة تكثيف الاستعدادات للحرب. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم، الذي تفقد يوم الخميس تدريبات على الضربات الجوية والدفاع الجوي للفرقة الجوية الأولى في كوريا الشمالية، دعا "جميع وحدات الجيش بأكملها" إلى تحقيق "طفرة في الاستعداد للحرب".



وأوضح هونج مين الخبير في شؤون كوريا الشمالية في معهد كوريا للتوحيد الوطني أن لقطات التدريبات التي بثها التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية أظهرت طائرة من طراز ميج 29 تطلق صاروخا، بدا أنه نسخة كورية شمالية من صاروخ جو-جو متوسط إلى بعيد المدى طورته روسيا.



وأشرف كيم خلال شهر أيار وحده على تجربة صاروخية وتفقد مصانع للدبابات والذخائر وقام بزيارة نادرة إلى السفارة الروسية في بيونغيانغ مؤكدا من جديد تحالف بلاده مع روسيا، كما أشرف على تدريبات إطلاق الدبابات للنار وتدريبات وحدات العمليات الخاصة.



وانتقدت كوريا الشمالية أيضا وزارة الخارجية الأميركية لإدراجها ضمن قائمة الدول التي لا تتعاون بشكل كامل مع جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.



وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الشمالية تُدرج على القائمة سنويا منذ عام 1997.