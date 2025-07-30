زلزال آخر يضرب سواحل كامتشاتكا مجددا

وذكر البيان أن الزلزال الذي سجل 6.5 درجة بمقياس ريختر، كان بعمق 67.7 كم، ويبعد 981 كم عن بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، بإحداثيات موقع: 49.6542 شمالا، و158.0584 شرقا.
أبرز المعلومات حول الزلزال الكبير قبالة كامتشاتكا اليوم:
- يعتبر أقوى زلزال يتم تسجيله في المنطقة حيث بلغت قوته 8.8 درجة.
- تبعه زلزالان آخران بقوة 5.1 و5.0 درجة بفارق 20 دقيقة.
- رصدت هيئة الأرصاد الجوية موجة تسونامي بارتفاع 4 أمتار.
- تعرضت مدينة سيفيرو-كوريلسك للفيضان مع إعلان حالة الطوارئ.
- انهيار جدار في روضة أطفال (تم إخلاؤها مسبقا).
- لا توجد إصابات خطيرة بحسب وزارة الصحة.
- توقعات بهزات ارتدادية قد تصل إلى 7.5 درجة خلال شهر.
- رصد 30 هزة إضافية بقوة 2-5 درجات في المنطقة.
- ثوران بركان كليوتشيفسكوي بعد الزلزال.
- تحذيرات من تسونامي يشمل سواحل اليابان وألاسكا وكاليفورنيا وأوريغون الأمريكية.
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