السبت 2025-06-07 11:11 ص
 

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ضواحي مدينة دزفول جنوب غرب ايران

ا
أرشيفية
 
السبت، 07-06-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر منطقة سردشت بمدينة دزفول في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران فجر اليوم السبت

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، ان الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات من سطح الأرض. في الساعة 1:45 فجر اليوم السبت.

اضافة اعلان


وسُجِّل الزلزال عند خط الطول 50.267 درجة شرقًا وخط العرض 30.452 درجة شمالًا.


ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار جراء الزلزال.


وتقع بلدة سردشت على بعد حوالي 45 كيلومترًا شمال شرق مدينة دزفول وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر من مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.


وتُعد سردشت إحدى المناطق الجبلية والمديريات التابعة لمدينة دزفول في شمال خوزستان، على طول سلسلة جبال زاغروس.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي انقطاع شامل للإنترنت لعدة ساعات في كوريا الشمالية

ا

فلسطين صحة غزة تحذر من انهيار المنظومة الصحية جنوب القطاع

ا

عربي ودولي إيلون ماسك يعلن عن تأسيس "حزب أمريكا"

ا

عربي ودولي زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ضواحي مدينة دزفول جنوب غرب ايران

ا

فلسطين 17 شهيدا في غزة بينهم 5 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات

ت

أخبار محلية وحدة الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو تحتفل بالعيد

ا

الوفيات وفيات السبت 7-6-2025

اا

عربي ودولي الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث بأول أيام التشريق



 
 





الأكثر مشاهدة