زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب إيران

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني بأن هذا الزلزال حدث عند الساعة السادسة و48 دقيقة عصر الثلاثاء، وفي عمق 8 كلم عن سطح الارض.
ولم ترد أي تقارير بشان الخسائر المترتبة على زلزال كرمان بقوة 4.5 درجات.
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