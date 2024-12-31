 
الثلاثاء 2024-12-31 08:54 م
 

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب إيران

مقياس ريختر
مقياس ريختر
الثلاثاء، 31-12-2024 08:34 م

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، عصر يوم الثلاثاء، قرية سيرج التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

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وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني بأن هذا الزلزال حدث عند الساعة السادسة و48 دقيقة عصر الثلاثاء، وفي عمق 8 كلم عن سطح الارض.

ولم ترد أي تقارير بشان الخسائر المترتبة على زلزال كرمان بقوة 4.5 درجات.

 
gnews

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