زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا

الوكيل الإخباري- سجل زلزال بقوة 5.3 درجة قرب مدينة سوزانفيل في مقاطعة لاسن في ولاية كاليفورنيا، وفقا لما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

