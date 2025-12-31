زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية محتملة.
-
أخبار متعلقة
-
اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تصعّد التوتر
-
نتنياهو يحذر إيران: لا نبحث عن تصعيد.. آمل ألا ترتكبوا الخطأ
-
الجزائر تغادر مجلس الأمن الدولي اليوم والبحرين خليفتها
-
إدارة ترامب تجري تدقيقا بشأن أميركيين صوماليين لتجريدهم من الجنسية
-
بعد زيارته لواشنطن.. نتنياهو: إسرائيل ترغب بتغيير العلاقات مع دمشق
-
روسيا: تضرر ميناء وخط لأنابيب الغاز في توابسي جراء هجوم أوكراني
-
احتجاجات تعم مدن الصومال على اعتراف إسرائيل بصومالي لاند
-
تسرب مواد كيميائية وحريق بعد خروج قطار عن سكته بولاية كنتاكي الأمريكية