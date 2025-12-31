الأربعاء 2025-12-31 10:17 ص

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 31-12-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   سجل زلزال بقوة 5.3 درجة قرب مدينة سوزانفيل في مقاطعة لاسن في ولاية كاليفورنيا، وفقا لما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

اضافة اعلان

 

 ووقع الزلزال عند الساعة 9:49 مساء، وحدد مركزه على بعد نحو 9.9 أميال شمال شرق المدينة، وعلى عمق بلغ 5.6 أميال.

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية محتملة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البترا

أخبار محلية البترا تسجل أعلى عدد زوار يومي منذ 2023

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد

أخبار محلية تربية قصبة اربد تنجز حزمة من المشاريع التنموية في مدارسها

تعبيرية

عربي ودولي زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا

حذرت طوكيو الأربعاء من أن المناورات العسكرية بالذخيرة الحية التي أجرتها الصين في مطلع الأسبوع لمحاكاة حصار بحري لتايوان "تصعد التوتر" في المنطقة، مؤكدة أنها أعربت عن "مخاوفها" لبكين. وقال المتحدث باس

عربي ودولي اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تصعّد التوتر

الدفاع المدني

أخبار محلية 7 اصابات بحادث سير على طريق إربد عمّان

الذهب

أسواق ومال كم بلغ سعر الذهب عالميا الأربعاء

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية 43987 طالبا يتقدمون اليوم لامتحان الرياضيات في "تكميلية التوجيهي"



 






الأكثر مشاهدة