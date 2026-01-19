زلزال بقوة 6 درجات يضرب كشمير بباكستان

12:37 م

الوكيل الإخباري- ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة ست درجات ضرب كشمير في باكستان الاثنين. اضافة اعلان





وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 35 كيلومترا.

